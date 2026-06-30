هام للعمال.. توضيح جديد بشأن رخصة التغيب يوم 2 جويلية

أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان لها، أن الترخيص الاستثنائي بالتغيب دون فقدان الراتب، الممنوح لفائدة كافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، يخص كامل يوم الخميس 2 جويلية 2026.

وجاء هذا التوضيح استكمالاً للبلاغ السابق المتعلق بالترخيص الخاص بالتغيب، الذي يهدف إلى تمكين جميع المستخدمين، مهما كان قانونهم الأساسي، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة، من ممارسة حقهم في التصويت دون أي عراقيل.

وفي السياق ذاته، أكدت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المعنية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة لضمان استمرارية الخدمة بالمصالح التي تعمل وفق نظام التناوب، بما يضمن السير العادي للمرفق العام بالتزامن مع الاستفادة من هذا الترخيص.