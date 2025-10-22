هام للمترشحين في مسابقة التوظيف ببريد الجزائر

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أنه لا يمكن للمترشحين لمسابقة التوظيف، تغيير أو تعديل المعلومات المسجلة على منصة CAREERS-منها رقم الهاتف- والتي سبق أن أتيحت لهم فرصة تصحيحها.

كما أشارت المؤسسة أن اسم المستخدم وكلمة السر سيتم إرسالها اعتمادا على هذه المعلومات. التي سبق وأن سجلها المترشحون عبر المنصة.

جدير بالذكر أن الامتحان سيكون عن بُعد وهذا يوم 30 أكتوبر 2025، كما أن عملية إرسال اسم المستخدم. وكلمة السر متواصلة إلى غاية 24 أكتوبر عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية.

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر أنه سيتم نشر رابط المنصة يوم 25 أكتوبر، كما وضعت الرقم 021.64.16.16 تحت تصرف المترشحين للمزيد من الاستفسارات.

