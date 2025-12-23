هام للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد

دعت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الثلاثاء، جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لحسابهم الخاص، والمتعلق بنشاطي التسيير (Fonctionnement) و/أو التجهيز (Équipement)، والذين قاموا بإنشاء سجلاتهم التجارية سنة 1999 أو قبلها، بضرورة الولوج إلى حساباتهم على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري (SIDJILCOM).

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك “تُعلم وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات جميع المتعاملين الاقتصاديين. الناشطين في مجال الاستيراد لحسابهم الخاص، والمتعلق بنشاطي التسيير (Fonctionnement) و/أو التجهيز (Équipement). والذين قاموا بإنشاء سجلاتهم التجارية سنة 1999 أو قبلها، بضرورة الولوج إلى حساباتهم. على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري (SIDJILCOM)، واسترجاع التاريخ الكامل. لإعادة التسجيل (La date de réimmatriculation)، وذلك قصد استكمال إجراءات التسجيل في المنصة الرقمية. المخصّصة لتسيير ومتابعة عمليات استيراد المواد الأولية”.

كما أوضحت بخصوص المتعاملون الاقتصاديون المسجّلون سنة 2000 فما فوق، فيتعين عليهم إدخال سنة بداية النشاط كما هو مذكور في السجل التجاري الحالي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور