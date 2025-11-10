هام للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير

أنهت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الاثنين، إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، أنه تم الشروع في إجراءات تعويض الملفات المودعة بعنوان سنة 2025 عبر المنصة الرقمية الخاصة بتسيير حساب fspe.commerce.gov.dz الصندوق الخاص لترقية الصادرات.

كما دعت الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين إلى إيداع ملفاتهم المعالجة والمقبولة عبر المنصة الرقمية المذكورة. بالإضافة إلى تصحيح ورفع التحفظات المسجلة بالنسبة للملفات المصنفة ضمن خانة في انتظار التصحيح”. وذلك لاستكمال دراسة ملفاتهم في أقرب الآجال.

وفي هذا الشأن، أكدت وزارة التجارة الخارجية، أن آخر أجل لإيداع الملفات عبر المنصة الرقمية قد تم تحديده يوم 01 ديسمبر 2025. حتى يتسنى لمصالحها إتمام دراسة الملفات وتعويض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير ضمن الآجال المحددة قانونا.

وأشارت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار إجراءات مرافقة المصدّرين ضمن الجهود الرامية إلى تشجيع وتنويع الصادرات. وترسيخ ديناميكية جديدة للاقتصاد الوطني القائم على دعم الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية.

