هام للمتعاملين الاقتصاديين.. فتح المنصة الرقمية الخاصة بالتسيير

أصدرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الثلاثاء، بيانا هاما للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التسيير (FONCTIONNEMENT).

وأعلنت الوزارة، في بيانها، أنه أُعيد فتح المنصة الرقمية، قصد تمكينهم من إيداع البرامج التقديرية الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2026.

وأضاف البيان أن إعادة فتح المنصة الرقمية يكون ابتداءً من اليوم 23 جوان 2026 وإلى غاية 31 جويلية 2026.

وتدعو الوزارة جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيّين إلى الولوج لحساباتهم المفتوحة بالمنصة الرقمية على الرابط التالي: fonctionnement.mcepe.gov.dz

بالإضافة إلى إتمام عملية إيداع برامجهم التقديرية للسداسي الثاني، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها.

كما تضع الوزارة تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين فيديو توضيحيًا يشرح بالتفصيل مختلف مراحل وخطوات إيداع البرنامج التقديري.

وذلك عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أو من خلال قناة الوزارة على اليوتيوب على الرابط التالي: youtu.be/dLCXvz64E5o .