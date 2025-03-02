هام للمتعاملين السياحيين الجزائريين

يشارك قطاع السياحة والصناعة التقليدية، في الطبعة الثانية عشر للصالون الدولي للسياحة بزغرب -كرواتيا- “place2go ” خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 مارس 2025.

وأوضح بيان للديوان الوطني للسياحة، أن هذه المشاركة تأتي بغرض الترويج للوجهة السياحية الجزائرية والتعريف بمقوماتها. وبحث سبل التعاون والشراكة بين المتعاملين السياحيين الجزائريين، ونظرائهم الكرواتيين. وهذا في إطار العمل الترقوي لقطاع السياحة والصناعة التقليدية لسنة 2025. على المستوى الدولي من خلال المشاركة في التظاهرات والمعارض المتخصصة في السياحة.

ودعا الديوان المتعاملين السياحيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة من وكالات سياحة وأسفار وفنادق و حرفيين. الحائزين على تأشيرة شنغن، إرسال طلب المشاركة مرفق ببطاقة تقنية للمنتوجات والعروض التي سيتم تقديمها. في هذا الإطار قصد دراستها في أجل لا يتعدى 07 مارس 2025 .

وترسل الطلبات عبر البريد الالكتروني : ‏[email protected] ‏[email protected]

كما أشار البيان أن عدد المتعاملين المشاركين سيكون محدد بحسب المساحة المخصصة للجناح. ويجب أن تكون البطاقة التقنية مفصلة لانتقاء أحسن العروض التي تتماشى مع طبيعة السوق.

موضحا أن أي طلب يصل بعد انقضاء الآجال لا يأخذ بعين الاعتبار. كما دعا الديوان إلى إيلاء أهمية خاصة في اختيار الممثلين الحائزين على تأشيرة شنغن لإعطاء أحسن صورة عن بلادنا.

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