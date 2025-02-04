هام للمتقاعدين المولودين شهر فيفري

دعا الصندوق الوطني للتقاعد المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر فيفري، إلى تجديد وثائقهم الثبوتية، وذلك خلال شهر فيفري الجاري.

وحسب بيان الصندوق، عبر حسابه على فيسبوك، تدعو المتقاعدين المعنيين إلى تفضيل استخدام الخدمات الرقمية الموضوعة تحت تصرفهم من أجل تجديد وثائقهم عن بعد بكل سهولة وسلاسة. دون عناء التنقل للوكالات المحلية التابعين لها. إذ إن عملية تجديد الوثائق تكون باستخدام منصة الهاتف المحمول “RetraiteDz”.

وأوضح الصندوق أن طرق تجديد الوثائق عن بعد، تكون كالتالي، حسب نوع التقاعد:

التقاعد المباشر :

استخدام التعرف على ملامح الوجه R-Face لتأكيد وجود المستفيد من تقاعد مباشر على قيد الحياة.

التقاعد المنقول :

يتعين على المستفيدين تأكيد هويتهم من خلال خدمة التعرف على ملامح الوجه. ثم مسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) باستخدام كاميرا الهاتف، وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

بعد التأكد من نجاح العملية سيتم إرسال إشعار عبر تطبيق RetraiteDz يؤكد إتمام عملية تجديد الوثائق الثبوتية عن بعد بنجاح.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار تحسين الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لصالح المتقاعدين. يعتمد الصندوق الوطني للتقاعد استراتيجية منظمة لتجديد الوثائق الثبوتية بصفة دورية. وذلك استنادًا إلى شهر الميلاد موعداً محدداً لكل متقاعد للقيام بهذه العملية مرة واحدة في السنة.

أما عن الوثائق الواجب تجديدها سنويا، فبالنسبة للتقاعد المباشر، يتعلق الأمر بـ:

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية أو شهادة الحياة بالنسبة للمتقاعدين العازبين؛

بالنسبة للمستفيدين من التقاعد المنقول فيكون حسب الحالة كالتالي:

الأرملة:

شهادة عدم إعادة الزواج.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

البنت اليتيمة البالغة:

شهادة عدم الزواج.

شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

اليتامى البالغون:

شهادة مدرسية بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 21 سنة.

نسخة من عقد للتمهين بالنسبة للذين لم تتجاوز أعمارهم 25 سنة.

الأصول:

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية (على قيد الحياة).

الابن العاجز عن العمل:

شهادة عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.