هام للمتقاعدين 

قدّم الصندوق الوطني للتقاعد باقة متنوعة من الخدمات عن بُعد، بكل سهولة ويسر، ومتوفرة بثلاثة لغات للمتقاعدين.

وأوضح صندوق التقاعد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك أن تطبيق “تقاعدي RetraiteDz” يوفر خدمات عدة للمتقاعدين.

كما أن هذا التطبيق متوفر بثلاث لغات وهي: العربية، الإنجليزية، والفرنسية.

ولاكتشاف الخصائص المتميزة التي يوفرها هذا التطبيق، يمكن تحميله عبر الرابط:

http://bit.ly/40hHDtF

أو متابعة أخبار التقاعد في الجزائر عبر حساب الصندوق على منصة أنستغرام:

https://www.instagram.com/cnr_dz