هام للمتقاعدين 

أصدر الصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الأربعاء، بيانًا هامًا يخصّ المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد.

ودعا صندوق التقاعد، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، جميع المستفيدين من منحة أو معاش تقاعد المولودين في شهر جانفي. من أجل تجديد وثائقهم الثبوتية خلال شهر جانفي 2026 في إطار التجديد الدوري للوثائق الثبوتية.

ووأوضح صندوق التقاعد أنه بإمكان المتقاعدين تجديد وثائقئهم وهم في بيوتهم بكل سهولة ودون عناء التنقل للوكالات المحلية. وذلك عبر تطبيق الهاتف المحمول تقاعدي RetraiteDz.

وبالنسبة للتقاعد المباشر يمكن استعمال خاصية التعرف على ملامح الوجه (R-Face) لتأكيد أن المستفيد من التقاعد المباشر على قيد الحياة.

أم للمستفيدين من التقاعد المنقول فيتم تأكيد الهوية عبر التعرف على ملامح الوجه، ومسح الوثائق المطلوبة (حسب الحالة) وتحميلها مباشرة عبر التطبيق.

وبعد إتمام العملية بنجاح، يصلكم إشعار عبر تطبيق “تقاعدي” يؤكد تجديد الوثائق عن بعد.

وفي الأخير، ذكّر الصندوق باعتماده نظام تجديد الوثائق مرة واحدة في السنة، وفق شهر ميلاد كل متقاعد، في إطار تحسين الخدمة وتبسيط الإجراءات.