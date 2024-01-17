هام للمسافرين إلى منطقة “شنغن”.. تغيير جديد ابتداء من 31 مارس

اعتبارًا من 31 مارس من هذا العام، سيعتبر الوقت الذي يقضيه المسافرون في رومانيا وبلغاريا. هو الوقت الذي يقضونه في منطقة شنغن.

بعد الاتفاق بين رومانيا وبلغاريا والنمسا بشأن اقتراح الأخير، “إير شنغن”، ستصبح دولتا البلقان جزءًا من منطقة شنغن. عن طريق الجو والبحر اعتبارًا من مارس 2024.

وهذا يعني أنه كلما زاد الوقت الذي يقضونه في رومانيا. قل الوقت الذي سيكونون فيه مؤهلين للبقاء في دول منطقة الشنغن الأخرى والعكس صحيح.

فبمجرد أن تصبح رومانيا جزءًا من منطقة شنغن، فلن يتغير شيء في الضوابط على الحدود مع مولدوفا. بعد أن أصبحت هذه بالفعل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، أنيتا هيبر، لإذاعة RFE/RL “سيتم احتساب الوقت الذي يقضونه في رومانيا ضمن إجمالي فترة الإقامة في منطقة شنغن. والتي لا يمكن أن تزيد عن 90 يومًا في 180 يومًا.

وقال المتحدث هيبر إنه اعتبارًا من 31 مارس، عندما تصبح بوخارست وصوفيا. جزءًا من منطقة شنغن عن طريق الجو والبحر وتبدأ في إصدار التأشيرات. سيظل هناك تغيير فيما يتعلق بالإقامات قصيرة المدى لمواطني الدول الثالثة.

وقالت وزيرة الخارجية الرومانية، لومينيتا أودوبيسكو، في مقابلة مع إذاعة RFE/RL. إن بوخارست تأمل في أن يتم الانضمام إلى الحدود البرية هذا العام.

ومع ذلك، قال وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، مؤخرًا إن بلاده تواصل الاحتفاظ بحق النقض. عندما يتعلق الأمر بالانضمام إلى الحدود البرية. معتبرا أن المزيد من التوسع في منطقة السفر بدون تأشيرة، من حيث الحدود البرية، غير مناسب في هذه المرحلة.

لكن كارنر قال إن الأمر يتجاوز بلغاريا ورومانيا، في إشارة إلى وضع الهجرة. دفعت المخاوف المتعلقة بالهجرة غير النظامية النمسا إلى معارضة انضمام كلا دولتي البلقان إلى منطقة شنغن في ديسمبر 2022.