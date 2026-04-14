هام للمستفيدين من منحة البطالة

أكد وزير العمل، عبد الحق سايحي، أن المستفيد من منحة البطالة لا يندرج ضمن فئة ذوي الحقوق المكفولين، باعتباره يتمتع بصفة المؤمَّن له اجتماعيا.

وفي رده على سؤال للنائب مروان أرفيس، حول تعليق المعاش المنقول لذوي الحقوق المستفيدين من منحة البطالة، أوضح سايحي أن من بين شروط الاستفادة من هذه المنحة أن لا يتوفر المستفيد منها على أي دخل مهما كانت طبيعته باستثناء المداخيل التي حددها المرسوم التنفيذي 22-70.

وأضاف الوزير أن المادة 67 من القانون 83-11 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، حددت ذوي الحقوق من الأولاد المكفولين، وهم الأولاد المكفولون البالغون أقل من 18 سنة حسب مفهوم التنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي.

وكذا الأولاد البالغون أقل من 25 سنة، والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا يقل من نصف الأجر الوطني المضمون.

بالإضافة إلى الأولاد البالغين أقل من 21 سنة والذين يواصلون دراستهم. وفي حال بداية العلاج الطبي قبل سن 21، لا يعتد بشرط السن قبل نهاية العلاج.

كما حددت المادة ذاتها الأولاد المكفولين والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولين من الإناث، مهما تكن سنهم. وأيضا الأولاد، مهما كان سنهم، الذين يتعذر عليهم ممارسة أي نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن. وكذلك الأولاد المستوفون شروط السن المطلوبة الذين تحتم عليهم التوقف عن التمهين أو الدراسة بحكم حالتهم الصحية.