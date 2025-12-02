هام للمستفيدين من منحة البطالة 

كشف المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، مالك عطايلية، حصريا لـ النهار، عن تنصيب فوج عمل لدراسة آليات تجديد ملف الاستفادة من منحة البطالة للسنة الثانية.

وأكد مالك عطايلية، خلال نزوله اليوم ضيفا على تلفزيون النهار، أن هذه اللجنة ستكون على مستوى وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

وأضاف المسؤول ذاته أنه تم تصيب هذه اللجنة باعتبار أن منحة البطالة تمنح لسنة واحدة قابلة للتجديد.

وفي السياق ذاته، أكد عطايلية أن منحة البطالة يستفيذ منها كل من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات الاستفادة منها.

بينما ستخضع عملية التجديد لدراسة من قبل فوج عمل لدراسة آليات تجديد ملف الاستفادة من منحة البطالة للسنة الثانية.

مضيفًا تم عقد عدة اجتماعات ولقاءات بخصوص الآليات والشروط التي تتعلق بتجديد هذه المنحة.

كما كشف المدير العام للتشغيل أن 104 آلاف شاب مستفيد من منحة البطالة تحصلوا على فرص عمل.

وللتذكير، قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في الاجتماع الوزاري الأخير رفع قيمة منحة البطالة من 15 ألف إلى 18 ألف دينار.