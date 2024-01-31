هام للمقبلين على “البيام” و”البكالوريا” 

أعلمت وزارة التربية الوطنية كافة المترشحين المتمدرسين والأحرار، لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2024. أنه سيتم فتح موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. ابتداء من يوم غد الخميس إلى غاية يوم الخميس 15 فيفري.

وقصد تمكينهم من الاطّلاع والتأكد من صحة البيانات المحجوزة. دعت وزارة التربية افة المترشحين المتمدرسين والأحرار، لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا. دورة 2024 إلى ولوج عبر الروابط الآتية:

-امتحان شهادة التعليم المتوسط: https://bem.onec.dz

-امتحان شهادة البكالوريا: https://bac.onec.dz

-فضاء الأولياء على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية للمترشحين المتمدرسين://awlya.education.gov.dz:https

وفي حال تسجيل أي خطأ، فإنّه يتعين القيام بما يلي:

1-بالنسبة للمترشحين المتمدرسين:

إبلاغ مديري المؤسسات التعليمية بالخطإ المسجّل قبل تاريخ 15 فيفري 2024.

2-بالنسبة للمترشحين الأحرار:

إبلاغ مديرية التربية المسجل بها أو المركز الولائي للتعليم والتكوين عن بعد المنتسب إليه. حسب الحالة، بالخطإ المسجّل قبل تاريخ 19 فيفري 2024 كآخر أجل.