هام للناجحين في البكالوريا.. المعهد العالي للفنون يُطلق مسابقة

أعلن المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، أمس الأربعاء، عن فتح أبوابه أمام الشباب الحاصلين على شهادة البكالوريا.

ودعا المعهد، عبر بيان له، الراغبين في مزاولة تكوين أكاديمي فني والحصول على شهادة ليسانس في أحد التخصصين التاليين: فن التمثيل والسينوغرفيا إلى التسجيل في مسابقة الدخول.

واوضح البيان، أن التسجيلات ستستمر من التاسع عشر جويلية الجاري إلى التاسع عشر سبتمبر القادم حضورياً. وذلم من الأحد إلى الخميس ابتداء من 09.30 سا إلى الثانية بعد الزوال بمقر المعهد.

ويقع المعهد، في العنوان التالي: “02 شارع العربي التبسي – برج الكيفان – الجزائر العاصمة”.

كما يمكن التسجيل عن بعد عن طريق الإيمايل التالي: [email protected]

وحدد المعهد، شروط الالتحاق بمسابقة الدخول على النحو التالي:أن يكون المترشح حاصلاً على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها (جميع الشعب مقبولة). واجتياز امتحان كتابي في الثقافة العامة + المقابلة، وألاّ يتعدى سن المترشح 30 عاماً في يوم المسابقة.

كما يجب أن يصطحب المترشح لمسابقة السينوغرافيا أعماله الفنية: رسومات، مجسمات، تصميمات، أو صوراً وفيديوهات عنها.

ويتكون ملف التسجيل الأولي من طلب خطي يُحدد التخصص المطلوب، ويتضمن المعلومات الشخصية: الهاتف والإيمايل والعنوان الكامل.

وكذا نسخة من شهادة البكالوريا (تقبل فقط بكالوريا 2022 أو 2023)، ونسخة من كشف النقاط، وصورة شمسية.، ونسخة من بطاقة التعريف، وشهادة طب عام، وشهادة طبية صدرية.

وسيكون تاريخ المسابقة يوم 25 سبتمبر 2023، على أن يتمّ إعلان النتائج في الفاتح أكتوبر 2023.

ويتعين على الناجحين في المسابقة إيداع النسخة الأصلية لكشف نقاط البكالوريا لاحقاً على مستوى المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية.

ودعا المعهد، الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات، الاتصال على رقمي الهاتف 023800231 والفاكس: 023800232. وزيارة الموقع الالكتروني للمعهد: www.ismas.dz