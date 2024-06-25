هام للناجحين في بكالوريا 2024

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإحصاء عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2024.

وفي تعليمة للوزارة تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منها، أرسلت إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بالإتصال مع مديري المؤسسات الجامعية. بخصوص الحصص المرتبطة بالمقاعد البيداغوجية المخصصة لحاملي شهادة البكالوريا 2024. وذلك في إطار التحضير لعملية التوجيه والتسجيل الأولي للحاصلين على شهادة البكالوريا بعنوان السنة الجامعية 2024-2025.

وأشارت التعليمة، إلى أنه يطلب من رؤساء المؤسسات الجامعية ملء الخانات الخاصة بحصص المقاعد البيداغوجية المخصصة لحاملي شهادة البكالوريا دورة 2024. حسب كل عرض تكوين مؤهل مع الرمز المطابق له.

كما تم وضع منصة إلكترونية تحت تصرف رؤساء المؤسسات يمكن الولوج إليها عن طريق

الرابط التالي:/https://progres.mesrs.dz/webenquete والتي ستبقى مفتوحة طوال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 24 إلى يوم الأحد 30 جوان 2024 مساء.