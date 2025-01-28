هام لمترشحي مسابقة الدكتوراه

أعلنت وزارة التعيلم العالي والبحث العلمي أن استدعاء المقبولين لاجتياز مسابقة الدكتوراه يكون عبر دعوة رقمية، ولن يطلب منهم طباعة دعوتهم للمشاركة، بل سيتم التحقق من رمز الاستجابة السريعة الذي يظهر على الدعوة الرقمية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعميم سياسة “صفر ورق” وتبسيط الإجراءات الإدارية. وقد تم اعتماد تسهيلات جديدة لفائدة المترشحين. حيث تتولى الجامعات المعنية دراسة المطابقة الإدارية والبيداغوجية مباشرة دون الحاجة إلى تقديم نسخ ورقية.

ويُطلب من المترشحين الالتزام بالرزنامة المعلنة. لاستكمال الإجراءات عبر النظام المعلوماتي المدمج “بروغرس”.