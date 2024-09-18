هام لمربي الدواجن

أعلنت الفدرالية الوطنية لمربي الدواجن، عن تعديل هام في تقليص مدة التربية والحد الأدنى للوزن المسموح به لاستهلاك الدجاج المذبوح ومنزوع الأحشاء.

وجاء في بيان للفدرالية عبر حسابها على فيسبوك الصادر أمس: “تمت الموافقة المبدئية من قبل وزارة الفلاحة على تعديل القرار الوزاري المشترك رقم 1416 المؤرخ في 2 جويلية 1995 المعدل والمتمم بالقرار الوزاري 1422 المؤرخ في 26 ماي 2001 والمتعلق بالإفراج لاستهلاك الدواجن المذبوحة والمنزوعة الأحشاء”.

وينص هذا التعديل الجديد على تقليص مدة التربية من 7 أسابيع إلى 5 أسابيع (35 يوماً) كحد أدنى. وكذا تقليص الحد الأدنى للوزن المسموح به لاستهلاك الدجاج المذبوح ومنزوع الأحشاء إلى 1.4 كغ.

كما أكدت الفدرالية أن هذا التعديل من شأنه أن يقدم للمربين الصغار كثيراً من المميزات. منها تخفيض تكلفة الإنتاج والتقليل من المشاكل الصحية في مزارع تربية الدواجن. والتقليل من نفوق الدجاج، والتقليل من استخدام الأدوية وخاصة المضادات الحيوية”.

وكذا العمل على تحسين المعايير الإنتاجية الكثافة، مؤشر الاستهلاك (IC)، والتحكم في مؤشرات الاستهلاك (تجنب هدر الغذاء وتكاليف الإنتاج (الأقل)”.

وأضاف البيان أن هذا التعديل يسمح أيضا بزيادة عدد دورات وضع الدواجن سنويا (ليصل إلى 7 دورات سنويا وزيادة حجم إنتاج اللحوم البيضاء). كما يقلص فاتورة استيراد المواد الأولية، ويعمل على توفير منتوج بأسعار في متناول المستهلك.