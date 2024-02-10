هام لمرضى السرطان غير المؤمّنين اجتماعيا

كشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، البروفيسور عدة بونجارأن اللجنة عقدت عدة لقاءات. مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات التكفل بهذه الفئة.وهو ما تجسد في قرار تسليم هؤلاء المرضى بطاقات الشفاء بداية من الأسبوع المقبل، بعد تقديمهم لملف طبي حول إصابتهم بهذا الداء.

و أضاف المتحدث في حوال له مع وكالة الأنباء الجزائرية أن توفر الإرادة السياسية لبلوغ التكفل الأمثل بهذه الفئة. يعد “بادرة خير، سيما أن هذا الداء يتعدى مسؤولية وزارة الصحة منفردة ويجعلها مهمة حكومية ككل”.

يذكر أن رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، كان قد نصب في 4 ففيفري الجاري، اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، وعين البروفسور بونجار على رأسها. كما أمر بوجوب التكفل بمرضى السرطان وألزم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بالتكفل التام والفوري بالمرضى غير المؤمن عليهم اجتماعيا ومن دون قيامهم بأي إجراء إداري قبلي.

كما أمر رئيس الجمهورية بالتكفل بالمرضى فور وصولهم إلى المشافي مع اتخاذ كل الإجراءات العلاجية بشتى الوسائل وتوفير المستلزمات الطبية من كواشف مخبرية وأدوية كسرا لكل الإجراءات البيروقراطية، وذلك بهدف التخفيف عن أسر المرضى،إلى جانب تكوين أطباء مختصين في الأشعة للكشف المبكر عن السرطان. في المعاهد المتخصصة وباستعمال كل الطاقات التكوينية بما فيها إمكانيات الصحة العسكرية. مع استحداث جهاز تنفيذي للتسيير الإداري والمالي والمراقبة ومكافحة. السرطان كون اللجنة الوطنية الحالية تعد هيئة استشارية.