هام لمستعملي الدراجات النارية

نشرت قيادة الدرك الوطني اليوم الخميس بيانا توضيحيا لمستعملي الطريق بخصوص أصناف رخص السياقة المطلوبة لقيادة الدراجات.

وأوضحت القيادة ذاتها عبر صفحتها “طريقي” على فيسبوك انه على إثر الانشغالات المتكررة بخصوص أصناف رخص السياقة المطلوبة لقيادة الدراجات (المتحركة والنارية).

ووضعت هذا النموذج التوضيحي الذي يبيّن بشكل مبسط كل صنف من الدراجات النارية والمركبات ثنائية العجلات في الجزائر والرخصة المناسبة لها.

الدراجات المتحركة

ويتعلق الأمر بالدرجات التي لا تتجاوز سعة أسطوانتها 50 سم³ (محرك ذو احتراق داخلي). ترخيص تسلمه الولاية محل الإقامة.

بينما المركبة ذات عجلتين أوأكثر، والتي لا تتجاوز سرعتها المصممة 45 كم/سا، مزودة بمحرك). أولا تفوق قدرتها القصوى 4 كيلوواط (للأنواع الأخرى من المحركات كالمحركات الكهربائية).

تُعدّ كل رخصة سياقة مهما يكن صنفها مقبولة أيضاً لسياقة الدراجة المتحركة (المادة 248 من المرسوم التنفيذي 04-381).

الدراجات النارية

ويتعلق الأمر بمركبة ذات عجلتين أو أكثر تتجاوز سرعتها 45 كم/سا، مزودة بمحرك).

والتي تفوق سعة أسطوانتها 50 سم³ ولا تتعدى 125 سم³. تفوق قدرتها 4 كيلوواط ولا تتجاوز 15 كيلوواط. رخصة سياقة صنف A1.

تفوق قدرتها 4 كيلوواط ولا تتجاوز 15 كيلوواط. • تُعدّ كل رخصة سياقة مهما يكن صنفها مقبولة أيضاً لسياقة الصنف “أ1” (A1) (المادة 181 من نفس المرسوم).

الدراجات النارية الكبيرة

التي تفوق سعة أسطوانتها 125 سم³. تفوق قدرتها 15 كيلوواط. رخصة سياقة صنف A.

وفي الأخير أكدت المصالح ذاتها ان قيادة أي مركبة دون الرخصة المناسبة يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كما يعرض المخالف للمساءلة القانونية ويشكل خطرًا حقيقيًا على حياته وحياة الآخرين.