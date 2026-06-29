هام من المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الاثنين، أن موقعها الإلكتروني الرسمي mfdgi.gov.dz، سيكون خارج الخدمة وهذا من أجل القيام بأعمال صيانة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن موقعها الإلكتروني سيكون خارج الخدمة من أجل القيام بأعمال صيانة، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة. مشيرة أن هذا الأخير سيعود للخدمة خلال الساعات القادمة.

كما أكدت المديرية العامة للضرائب أن جميع الخدمات الرقمية تبقى متوفرة مباشرة عبر الروابط التالية:

بالنسبة للبوابة الرقمية “جبايتك”، عبر الرابط: jibayatic.mf.gov.dz، وبالنسبة للمنصة الرقمية التعريف الجبائي، عبر الرابط : nifenligne.mf.gov.dz، أما بخصوص المنصة الرقمية لدفع حقوق الطابع عبر الانترنت “طابعكم” على الرابط tabioucom.mf.gov.dz ، وبالنسبة لمنصة اقتناء قسيمة السيارات “قسيمتك على الرابط qassimatouka.mf.gov.dz

وفي ختام بيانها قدمت لمديرية العامة للضرائب اعتذارها عن هذا الإزعاج المؤقت.

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