هام من المديرية العامة للضرائب

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأحد، أنه قد تم تحديث العناوين الإلكترونية لكلٍّ من بوابة الخدمات الرقمية “جبايتك” والمنصة الرقمية للترقيم الجبائي عن بُعد.

وجاء في بلاغ للمديرية “تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم كافة المكلفين بالضريبة. أنه قد تم تحديث العناوين الإلكترونية لكلٍّ من بوابة الخدمات الرقمية “جبايتك” والمنصة الرقمية. للترقيم الجبائي عن بُعد، وذلك على النحو المبيَّن أدناه: بوابة الخدمات الرقمية عن بعد “جبايتك” الرابط الجديد: jibayatic.mf.gov.dz (بدلاً من: jibayatic.mfdgi.gov.dz) المنصة الرقمية للترقيم الجبائي عن بُعد الرابط الجديد: nifenligne.mf.gov.dz . (بدلاً من: nifenligne.mfdgi.gov.dz)

كما أشار البلاغ أن الروابط الجديدة المشار إليها أعلاه ستُصبح سارية المفعول ومُلزِمة ابتداءً من يوم الأحد 26 أفريل 2026. ويتعيّن على جميع المكلّفين استخدامها حصريًا، باعتبارها تندرج ضمن النطاق الرسمي لوزارة المالية.

وأكدت المديرية أن هذا التحديث يرمي إلى الارتقاء بجودة الخدمات الرقمية المقدَّمة، وتعزيز شروط الولوج إليها. بما يكفل مستوى أعلى من الأمان والموثوقية.

هذا وتقدّمت المديرية العامة للضرائب بالشكر لكم على حسن التفهم، فيما وضعت الرابط التالي للمزيد. من التفاصيل https://mfdgi.gov.dz/…/com-maj-adresse-jibayatic-et-nif…

