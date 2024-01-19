هام من المملكة المتحدة لمواطني هذه الدول

قررت الحكومة البريطانية أن مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في البلاد قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والذين لم يكونوا على علم بمخطط الاتحاد الأوروبي المستقر. لا يزالون مؤهلين لتقديم الطلبات المتأخرة، بشرط أن يكونوا حاملي بطاقات الإقامة الدائمة.

وفقًا لصحيفة الغارديان، ستقوم وزارة الداخلية بإلغاء القاعدة التي تم وضعها في أوت والتي لم تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي. الذين لم يتقدموا عن طريق الخطأ للحصول على وضع مستقر في الاتحاد الأوروبي. مما جعل إقامتهم في البلاد قانونية ولكن في نفس الوقت أبطلت إقامتهم الدائمة. بطاقة الإقامة.

الآن، ستقوم وزارة الداخلية بإلغاء هذه القاعدة، مع الاعتراف بأن نقص الوعي. هو سبب وجيه لتأخر الطلبات للحصول على وضع التسوية في الاتحاد الأوروبي.

سمح نظام التسوية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة. والبريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بمواصلة الإقامة في بلدانهم، وفقًا لما تنظمه اتفاقية انسحاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان على ما يقرب من ستة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة التقدم بطلب. للحصول على وضع من أجل البقاء بشكل قانوني في البلاد.

وتم إغلاق البرنامج رسميًا في جوان 2021، ولكن يمكن قبول الطلبات المتأخرة إذا كان سبب هذا التأخير مشروعًا.

ومع ذلك، في أوت، قررت وزارة الداخلية حذف “قلة الوعي” بخطة التسوية كدليل كاف لتأخر تقديم الطلب.

وكان لهذا القرار آثاره على مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة. حيث كانت إقامتهم في البلاد تعتبر “غير منتظمة” ويمكن أن تؤدي إلى ترحيل الآلاف منهم.

وكانت القاعدة التي أصدرتها وزارة الداخلية في أوت تقضي بترحيلها من البلاد. لأن نقص الوعي بمخطط التسوية في الاتحاد الأوروبي لم يكن معقولاً بما يكفي لتقديم طلب متأخر.