هام من الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

تعلم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، منتسبيها في الفترة الممتدة من 1 جانفي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2024، أنهم غير معنيين بالتصريح التقديري G12 لسنة 2024.

وأوضحت الوكالة في بيانها أن هذه الفئة معنية فقط بالتصريح النهائي G12bis، وذلك قبل 20 جانفي 2025.

وألزمت الوكالة “المقاول الذاتي” بدفع مبلغ مستحق بعنوان الضريبة الجزافية الوحيدة لكل سنة كحد أدنى بقيمة 10 آلاف دينار.

وذكرت الوكالة أن المنتسبين الجدد لأول مرة في السنة غير معنيين بالتصريح التقديري.

ودعت الوكالة في البيان ذاته إلى التصريح برقم الأعمال السنوي لدى مصالح الضرائب المختصة إقليميا. ويتم بملء استمارة (G12)، وذلك قبل الـ30 جوان من السنة الجارية (التصريح التقديري).

بالإضافة إلى ملء استمارة (G12bis)، وذلك قبل الـ20 جانفي من السنة الموالية (التصريح النهائي).