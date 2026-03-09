هام من بريد الجزائر 

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، مساء اليوم، عن فتح معظم مكاتبها في الفترة الليلية، خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وأوضح “بريد الجزائر”، في بيان عبر صفحته على فيسبوك، أن مكاتب البريد ستفتح ليلًا من الساعة 21:00 إلى غاية الساعة 23:00.

وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 مارس إلى غاية يوم الخميس 19 مارس الجاري، باستثناء يوم الجمعة.

وأكد “بريد الجزائر” أن هذا الإجراء يأتي في إطار تلبية احتياجات الزبائن وضمان استمرارية تقديم الخدمات خلال هذه الفترة.