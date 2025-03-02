هام من صندوق ” CASNOS” حول معاش التقاعد

كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ” CASNOS” اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة طلب معاش التقاعد عن بُعد.

وأوضح صندوق ” CASNOS” عبر صفحته على الفيسبوك أن إطلاق خدمة طلب معاش التقاعد عن بُعد تتم عبر منصة “ضمانكم”.

وأضاف بيان ” CASNOS” أن هذه الخدمة الجديدة “تتيح للمستفيدين طلب معاش التقاعد بسهولة وسرعة من خلال خطوات رقمية بسيطة، مما يعزز من تجربة المستخدم ويوفر الوقت والجهد”.

كما تسمح هذه الخدمة مشتركي الصندوق الذين بلغوا سن التقاعد من تقديم طلب الحصول على التقاعد ومتابعة تطورات ملفاتهم و كذا متابعة جدول دفع المعاش عن بعد عبر فضاء “المؤمن” دون حاجة التنقل.