هام.. هذا هو الموعد الجديد لعملية بيع تذاكر نهائي الشان

تقرر بصفة رسمية سهرة اليوم الأربعاء تأجيل عملية بيع التذاكر الخاصة بنهائي منافسة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين المُقامة بالجزائر.

وسيتم فتح عملية شراء تذاكر المواجهة المُقررة بين الجزائر والسنغال مُجددا غدا الخميس.

وذلك بداية من الـ09:00 صباحا عبر المنصة الرقمية تذكرتي مثلما جرت عليه العادة منذ بداية المنافسة.

الخبر الذي أعلنته اللجنة المُنظمة للشان جاء بسبب تعطل الموقع الالكتروني المخصص للعملية عند فتحه أمسية اليوم.

وتُلعب المواجهة يوم السبت بداية من الساعة الـ20:30 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.