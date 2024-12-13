هام: حول تجديد منحة أو معاش التقاعد

أصدر الصندوق الوطني للتقاعد أمس الخميس بيانا هاما للمستفدين من منحة أو معاش التقاعد.

ونشر الصندوق، في بيان عبر حسابه على فيسبوك، الوثائق الثبوتية التي يجب تجديدها من طرف المستفيدين من منحة أو معاش التقاعد في شهر جانفي.

وأكد الصندوق أن تجديد الوثائق إجراء إداري عادي يقوم به المستفيد من منحة أو معاش تقاعد يثبت من خلاله أحقيته في مواصلة تقاضي المنحة أو المعاش.

كما أن تجديد الوثائق الثبوتية يتم بإحدى الطرق، منها استخدام منصة الهاتف المحمول “تقاعدي”. أو استخدام خدمة التعرف على ملامح الوجه. أو التقرب من مقر الوكالة المحلية.

وحدد الصندوق الوثائق الثبوتية المعنية بالتجديد هي:

التقاعد المباشر

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية.

التقاعد المنقول

اليتامى البالغين

شهادة عدم ممارسة نشاط مأجور.

شهادة عائلية للحالة المدنية تحمل بيانات هامشية “على قيد الحياة”.

الأرملة

شهادة عدم الزواج، شهادة عائلية للحالة المدنية.

اليتامى

البنت اليتيمة البالغة 19 سنة فما فوق: شهادة عدم الزواج، شهادة عدم ممارسة أي نشاط.

اليتامى الذكور البالغون أقل من 21 سنة: شهادة مدرسية.

أقل من 25 سنة: عقد تمهين.

ولمزيد من التوضبيحات بهذا الخصوص نشر الصندوق فيديو توضيحي وهذا هو الرابط :

التقاعد .