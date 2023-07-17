هام .. للمستفيدين من منحة البطالة

أصدرت وكالة الوطنية للتشغيل اليوم بيانا هاما للمستفدين من منحة البطالة الذين لا يملكون أي تأهيل.

وأوضحت الوكالة عبر حسابها الرسمي عبر الفيسبوك عن إطلاق عملية إستطلاع اللآراء للمستفدين من منحة البطالة الذين لا يملكون أي تأهيل عبر منصة الوكالة.

ووفقا لذات البيان عملية الإستطلاع ستكون حول تخصصات التكوين المهني المقترحة لتمكينهم من دخول عالم الشغل والتي يرغب للمستفدين من منحة البطالة دخولها. والتي تتوافق مع مستواهم الدراسي وحسب العروض المتاحة في مراكز التكوين المهني.

كما تعلم الوكالة انه بإمكان الراغبين بالمشاركة في هذا الإستطلاع إعطاء إقتراحاتهم بخصوص دورات التكوين المهني التي يعتقدون انها تناسبهم.

وللمشاركة في عملية الإستطلاع يمكنكم الضغط على الرابط منحة البطالة ، ومن تم الضغط على زر لإستطلاع الرأي، مع إدخال رقم بطاقة طالب العمل ورقم التعريف الوطني.