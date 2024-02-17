هام من بريد الجزائر 

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر عبر منشور لها في الفيسبوك لزبائنها أنه يمكنهم تغيير رقم الهاتف المرتبط بالإشعارات عبر الـ SMS.

وعبر حساب بريد الجزائر على الفيسبوك كشفت أن تغيير رقم الهاتف المرتبط بالإشعارات عبر الـ SMS يتم عبر هذه الخطوات:

أولا ادخل للتطبيق ECCP.

ثم اضغط على خانة حسابي، وبعدها على رقم الهاتف.

وفي الأخير ادخل رقم الهاتف الجديد.

وأضاف المنشور انه لتحميل تطبيق ECCP، يرجى الضغط على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp