هام: وزارة التجارة توضّح بخصوص أسعار الحليب المعقم (UHT)

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق اليوم الأحد بيانا بخصوص أسعار الحليب المعقم (UHT).

وأوضحت الوزارة في بيانها عبر حسابها رسمي على الفيسبوك حول مزاعم الزيادة في أسعار الحليب المعقم غير صحيحة.

وأكدت أن الشركات الوطنية المنتجة صومام، تشين-حليب “كانديا”، وحضنة حليب عدم حدوث أو برمجة أي زيادة في الأسعار وأنها لا تزال ثابتة كما هي معمول بها في السوق.

وتشيد الوزارة بموقف هذه المؤسسات الوطنية ومسؤوليتها الاجتماعية في ضمان استقرار تموين السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

كما تؤكد الوزارة التزامها التزامها بالتصدي لأي ممارسات غير قانونية تمس بمصلحة أومحاولات استغلال قد تمس بمصالح المستهلك.

و تجدد وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية التزامها الكامل بحماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المنتجات ذات واسقرار الأسعار.