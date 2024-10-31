هام .. صدور عفو رئاسي عن المسجونين 

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسومين رئاسيين يتعلقان بالعفو عن المسجونين بمناسبة الذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

ويشمل المرسومان الرئاسيان العفو عن أكثر من 4000 محبوس.

وينص المرسوم الرئاسي الأول على العفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام.

في حين المرسوم الرئاسي الثاني يتعلق بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في القضايا المخلة بالنظام العام.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل المرسومين الرئاسيين لاحقا.