هام.. إجراءات جديدة للدخول إلى منطقة شنغن

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، المخصص لنظام الدخول/الخروج الجديد (EES)، أنه سيتم أخيرًا إطلاق نظام الدخول والخروج من الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا القرار في إطار تسيير الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، حيث قام الاتحاد الأوروبي بتطوير نظام دخول وخروج آلي جديد.

وسيسمح نظام كمبيوتر بتسجيل المسافرين من الدول الخارجة عن منطقة شنغن، الحاملين لتأشيرة إقامة قصيرة أو معفاة من التأشيرة، في كل مرة يعبُرون فيها حدودًا خارجية للاتحاد الأوروبي.

وصمم هذا النظام لتسجيل اسم الشخص ونوع وثيقة سفره والبيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصور الوجه الملتقطة)، بالإضافة إلى تاريخ ومكان الدخول والخروج.

وسيعوض هذا النظام، الختم اليدوي لجوازات سفر الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.

كما أكد الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي المخصص لنظام الدخول/الخروج الجديد (EES) أن تاريخ التنفيذ ليس مخططًا له في عام 2024.

ويشير الموقع الذي يقدم كافة المعلومات المتعلقة بهذا النظام إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في عام 2025. للتحكم في المسافرين من الدول الخارجة عن منطقة شنغن الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي.

لذلك، لا يتعين على هؤلاء المسافرين أن يخافوا من التأخير الطويل عند دخول منطقة شنغن. ويخاطر تنفيذ هذا النظام الجديد بخلق طوابير طويلة في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية في الاتحاد الأوروبي.