هام للحجاج الحاملين تأشيرة “المجاملة”

أنهت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها علم للحجاج الحاملين لتأشيرة “المجاملة” عن توفر المقاعد المخصصة لنقلهم إلى البقاع المقدسة.

وحسب بيان الجوية الجزائرية عبر صفحتها على الفيسبوك ان المقاعد المخصصة لنقل الحجاج الحاملين لتشيرة المجالمة متوفرة عبر الرحلات الجوية من الجزائر العاصمة إلى المدينة المنورة يومي 20 و21 جوان 2023.

بينما فيما يخص رحلات العودة فاوضحت الشركة أن رحلات العودة من جدة إلى الجزائر العاصمة مبرمجة يومي 4 و5 جويلية 2023.

كما اكدت الجوية الجزائرية بخصوص بيع التذاكر فإنها تتم على مستوى وكالة الخطوط الجوية الجزائرية سوفيتال للحج والعمرة.

وللمزيد من المعلومات وضعت الجوية الجزائرية هذا الرابط تحت تصرفهم : [email protected]