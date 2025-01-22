هام للمتقاعدين حول تطبيق “تقاعدي”

نشر الصندوق الوطني للتقاعد، عبر حسابه على فيسبوك، الخدمات الهامة التي يقدمها تطبيق “تقاعدي”.

وأوضح الصندوق أن هناك 5 أسباب تدفعنا لتحمّل تطبيق “تقاعدي” RetraiteDZ واستخدامه يوميًا وهي:

تجديد الوثائق عن بُعد بسهولة بفضل تقنية Rface.

مع خدمة التعرف على ملامح الوجه Rface، يمكنك تجديد الوثائق الثبوتية الخاصة بك من أي مكان دون الحاجة إلى التنقل للوكالة المحلية.

تحميل الوثائق مباشرة من التطبيق:

احصل على وثائقك مثل شهادة الدخل المؤمنة بسرعة وسهولة مباشرة من تطبيق RetraiteDZ.

متابعة فورية لملفك الشخصي:

يمكنك متابعة جميع مراحل معالجة طلباتك بشكل فوري وآني على مستوى الوكالة المحلية. هذه الميزة تضمن الشفافية والسرعة في معالجة ملفاتك.

استخراج تذكرة إلكترونية لزيارة الوكالة:

يمكنك استخراج تذكرة إلكترونية من التطبيق لتحديد الموعد المناسب لزيارتك للوكالة المحلية.

تواصل مباشر مع خلية الإصغاء الاجتماعي:

إذا كانت لديك استفسارات أو انشغالات، فإن التطبيق يتيح لك التواصل المباشر مع خلية الإصغاء الاجتماعي، يمكنك طرح أسئلتك والحصول على إجابات واضحة وشافية.