هام للمستفيدين من منحة البطالة 

كشف مدير تنظيم سوق العمل وضبط بالوكالة الوطنية للتشغيل، فيصل لعرابي، عن تخصيص ما مجموعه 88 ألف مقعد بيداغوجي دون تأهيل، من منحة البطالة .

وفي تصريح خص به لعرابي لـ وأج قال “تم تخصيص ما مجموع 88.000 مقعد بيداغوجي موزع على 887 مؤسسة تابعة لقطاع التكوين و التعليم المهنيين لفائدة المستفيدين، دون تأهيل، من منحة البطالة قصد السماح لهم بمتابعة التكوين المهني لدورة أكتوبر”.

وأضاف ذات المسؤول أن التكوين موجه للمستفيدين دون تأهيل بهدف السماح لهم بالاستفادة من منصب شغل ومن إدماج مهني.

وفي ذات السياق قال لعرابي أن الأمر يتعلق بتكوين مؤهل قصير المدى أي من 3 إلى 6 أشهر لإكتساب كفاءات جديدة والحصول على شهادة تكوين تسهل بذلك إدماجا في عالم الشغل في التخصصات المطلوبة في سوق العمل.

كما أعلن نفس السؤول عن إطلاق منصتين رقميتين “تأهيل” و “تكوين” من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل بالتنسيق مع قطاع التكوين المهني من أجل ضمان توجيه المعنيين و تعيينهم و كذا تدعيم المتابعة و المرافقة.

وذكر لعرابي ان منصة سبر آراء التي تم إطلاقها الصيف الماضي من أجل تحديد التخصصات التي يرغبها المستفيدون من منحة البطالة أن 11590 مستفيدا دون تأهيل شاركوا في عملية سبر الآراء. كما ان أكثر من 100 ألف مستفيد من منحة البطالة قد استكملوا تكوينهم خلال الدورتين الأخيرتين للتكوين المهني أي دورة أكتوبر 2022 وفيفري 2023.