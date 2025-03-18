هام لمستخدمي “بريدي موب”

أطلقت مؤسسة “بريد الجزائر” الصفحة الرسمية لتطبيق “بريدي موب”، للبقاء على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بالتطبيق.

ويدعو بريد الجزائر للاشتراك في الصفحة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكتب عبر الصفحة الرسمية لبريد الجزائر تابعونا عبر الروابط التالية:

فيسبوك: https://www.facebook.com/share/162BVnRx9q/

أنستغرام :

https://www.instagram.com/baridimob_officiel?igsh=MWdic3plZTZiaGtpMA==

حساب X :

https://x.com/baridimob895661?t=HRVoXYhFJBTIsB6VB-8hgA&s=09 .

كما نشرت مؤسسة بريد الجزائر منشورا عبر صفحتها على فيسبوك يتعلق بسحب الأموال من دون بطاقة “CARDLESS”.

وأكد بريد الجزائر : “باستخدام تطبيق بريدي موب، استفيدوا من خدمة السحب بدون بطاقة “CARDLESS” عبر الشبابيك الآلية لبريد الجزائر”.

لتحميل التطبيق، يرجى الضغط على الرابط التالي: بريدي موب .