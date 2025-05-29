 هام من “كاسنوس” 

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس” عن فتح وكالاته استثنائيًا عبر كافة التراب الوطني يوم السبت 31 ماي 2025.

ويأتي هذا في إطار تسهيل الإجراءات وتمكين المُؤمَّنين من دفع اشتراكاتهم السنوية.

وأكدت “كاسنوس”، في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، أن آخر أجل لتسديد اشتراكات سنة 2025 هو 30 جوان المقبل.

كما دعت جميع المنتسبين إلى احترام هذا الموعد لتفادي أي انقطاع في التغطية الاجتماعية.

وذكرت “كاسنوس” أنه بإمكان المنتسبين التسوية عن بُعد عبر البوابة الرقمية:

https://damancom.casnos.dz