هاندا أرتشيل تجني هذه الثروة الضخمة على الرغم من صغر سنها

حققت الممثلة التركية الشابة هاندا أرتشيل، نجومية كبيرة عبر تركيا والوطن العربي، وحتى عبر العالم، في وقت قصير، على الرغم من صغر سنها، إذ تبلغ من العمر 27 عاما.

وتثير بطلة المسلسل التركي الشهير “أنت أطرق بابي“، بإستمرار ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بجمالها وأعمالها التي تحقق نسبة مشاهدات عالية.

وإستطاعت هاندا أن تحقق شعبية واسعة، حيث تعرف أعمالها دوما نجاحا كبيرا، وتقدر الثروة التي حققتها الفنانة منذ بداية مسيرتها ما بين الـ 3 و 5 ملايين دولار أمريكي.

وتشارك هاندا أرتشيل حاليا في الجزء الثاني من المسلسل التركي “أنت أطرق بابي” إلى جانب الممثل التركي كرم بورسين، حيث حقق الثنائي نجاجاً باهراً في الجزء الأول.