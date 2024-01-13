هاندا أرتشيل تُفجرها: أنا مستهدفة!

ردّت النجمة التركية، هاندا أرتشيل، بقوة على الانتقادات التي طالتها بسبب دورها في مسلسل “شخص آخر”، الذي لعبت فيه دور البطولة.

وعبّرت هاندا عن استغرابها مما يحدث لها، وقالت في تصريحات تلفزيونية: “أنا مستهدفة في كل شيء.. التمثيل وحياتي الشخصية لا أعلم ما السبب”.

وأضافت: “لقد كنت أقوم بهذه الصناعة لعدد من السنوات بكل حب.. أنا متعبة جدا من هذا الآن”.

وتابعت: “بعض الانتقادات تجعلني حزينة، وبعضها لا يهمني. إنها ليست سنتي الأولى في المهنة. لا أعتقد أنني أستحق هذه الأشياء”.

وسينتهي مسلسل “شخص آخر”، اليوم، بعد أن تم بثه لفترة على شاشة فوكس. حيث تمت مناقشة أداء هاندا التمثيلي خلال عرضه ونالت عدد من الانتقادات.