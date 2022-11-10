هانسي فليك يكشف عن قائمة المانشافت الخاصة بالمونديال

أعلن اليوم الناخب الألماني، هانسي فليك، عن قائمة المنتخب الألماني المعنية بالمشاركة بكأس العالم بقطر 2022.

ونشر حساب الإتحادية الألمانية لكرة القدم، عبر تويتر قائمة المانشافت المعنية بمونديال قطر، والتي غاب عنها كل من مهاجم لايبزيغ تيمو ورنر، و متوسط ميدان بوريسيا دورتموند ماركو رويس بسبب الإصابة.

كما تم إستبعاد مدافع بوريسيا دورتموند ماتس هوملز من القائمة المعنية بمونديال قطر.

وشهدت القائمة إستدعاء موهبة دورتموند يوسوفا موكوكو ذو الـ17 سنة للمشاركة في المونديال.

وجاءت قائمة المانشافت على النحو التالي: