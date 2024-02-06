هانوفر تحتضن مباريات المنتخب الوطني لكرة اليد المؤهلة للألعاب الأولمبية

سيخوض المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد، مبارياته الثلاث الخاصة بالدورة التأهيلية لأولمبياد باريس 2024، بمدينة هانوفر الألمانية.

وحسب الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، من المقررة أن تُجرى هذه المباريات في الفترة ما بين 14 إلى 17 مارس المقبل.

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب الوطني، في هذه الدورة التأهيلية، كل من منتخب ألمانيا، كرواتيا والنمسا، بقاعة (زاق أرينا)، بمدينة هانوفر.

وسيضمن صاحب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة تأهليلية، تأشيرة المشاركة في الألعاب الأولمبية باريس 2024.