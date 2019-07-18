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هاني أبوريدة: “قدمنا رسالة للعالم أجمع.. الكرة الإفريقية تُقارب بين الشعوب”

الرياضة
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هاني أبوريدة: “قدمنا رسالة للعالم أجمع.. الكرة الإفريقية تُقارب بين الشعوب”
بقلم أمير بهلول

أكد “هاني أبوريدة”، عضو المكتب التنفيذي للكاف والفيفا، أنّ الكرة الإفريقية أخذت أبعادا أخرى بعد التألق الكبير للمنتخبات.

وقال “أبوريدة” خلال كلمته التي ألقاها على هامش افتتاح الجمعية العامة للكاف: “نلتقي اليوم لكي نكتب صفحة أخرى في تاريخ الكرة الافريقية، حاملين رسالة أن كرة القدم هي رسالة محبة وهي الغد المشرق”.

وأضاف: “إن كأس إفريقيا التي شهدت مشاركة 24 منتخبا، أصبحت رسالة للعالم أجمع أننا أمة تسعى للتقارب بين الشعوب”.

وتابع: “هذا الاهتمام العالمي بالكرة الإفريقية لم يزدنا سوى عزما وتصميما على تقديم الأفضل في هذه البطولة”.


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