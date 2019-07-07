هاني شاكر يهاجم إتحاد الكرة بعد إقصاء المنتخب المصري

وجه الفنان المصري، ونقيب المهن الموسيقية المصرية، “هاني شاكر”، وسالة شديدة اللهجة، لإتحاد الكرة المصري، بعد خروج المنتخب المصري، من “كان 2019”.

وكتب الفنان عبر حسابه على الفيسبوك: ” هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ، أقول للشعب المصرى العظيم انت تستحق منظومة رياضيه أكثر احتراما لك وأكثر حرصا عليك وعلى تاريخك العظيم، أما إتحاد الكرة، إتحاد المجاملات إتحاد البيزنس إتحاد المصالح فأنتم فى مزبله التاريخ ليس من الآن، بل من بعد صفر كأس العالم استقيلوا يرحمكم الله”.

وبعد تقديم رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، “هاني أبو ريدة”، لإستقالته، ودعوته لأعضاء مجلس إدارة الأتحاد لتقديم استقالتهم، رحب “هاني شاكر”، بهذا القرار.

وعاد الفنان المصري، ليعلق على الموضوع قائلا: “إلى اتحاد الكرة المصري، شكرا على الاستجابة السريعة بالاستقالة”.

وأضاف الفنان: “وإن كنت أعتقد أن هذه الاستقالة لن تمنع محاسبتكم والتحقيق معكم، فيما اقترفتم في حق الشعب المصري العظيم من أول نكسة وصفر كأس العالم وحتى الخروج المهين في بطوله إفريقيا أمس، خاصة بعد وقوف الدولة المصرية والشعب المصري وراءكم ولكنكم خذلتمونا كالعادة، خذلكم الله”.

وكان المنتخب المصري، مساء أمس السبت، فقد إنهزم أمام نظيره الجنوب إفريقي، بنتيجة هدف دون رد، وخرج من منافسة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2018.

بعد هذا الخروج المتوقع والغير مفاجئ اقول للشعب المصري العظيم انت تستحق منظومه رياضيه اكثر احتراما لك وأكثر حرصا عليك… Publiée par ‎هاني شاكر‎ sur Samedi 6 juillet 2019