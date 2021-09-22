هاني شاكر يهدد محمد رمضان..

شدد نقيب الموسيقيين في مصر هاني شاكر، على أن الفنان محمد رمضان لا يستثنى من العقوبات الجديدة التي فرضتها النقابة.وعن حفلات رمضان التي تُقام دوماً بالـ”فلاشة” بدون موسيقيين، حيث أكد شاكر أن أي حفل لن يُقام بدون فرقة غنائية.

وأكد هاني شاكر أن من يخالف ذلك سيتعرض لعقوبة من النقابة.مثلما حدث مع الفنان أحمد سعد، الذي تم تغريمه 20 ألف جنيه لقيامه باصطحاب 4 عازفين فقط في حفله

يذكر أن نقابة الموسيقيين كانت اتخذت حزمة من القرارات بعد الأزمة التي وقعت بين الثنائي، حسن شاكوش ورضا البحراوي.أبرزها منع الغناء بطريقة الـ”بلاي باك” باستخدام ما يعرف بالـ”فلاشة”، على أن يصاحب المطرب فرقة مكونة 8 عازفين بحد أدنى.

وبعد تصوير الحفل وإرسال نسخة منه إلى هاني شاكر، أصدرت النقابة قراراً يقضي بمعاقبة سعد بغرامة قيمتها 20 ألف جنيه.كما حذرت النقابة سعد من تكرار هذا الأمر، لافتة إلى أنه في المرة القادمة ستتم إحالته إلى مجلس التأديب، الذي يملك كافة الصلاحيات في مواجهة المطرب بموجب القانون.

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