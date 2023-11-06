هاني عيسى ينسحب من نصف نهائي البطولة الإفريقية للتيكواندو

اكتفى المصارع الجزائري هاني عيسى، بالميدالية البرونزية، في البطولة الإفريقية للتيكواندو، الجارية بساحل العاج.

وانسحب هاني عيسى، من نزال النصف نهائي، الذي جمعه بالمصري رامي عيسى، بسبب تعرضه لاصابة خطيرة في بداية الجولة الحاسمة.

وكانت النتيجة تشير إلى جولة لكل مصارع، قبل أن يقرر الجزائري، الانسحاب، متأثرا بالإصابة التي تعرض لها.

وعليه اكتفى هاني عيسى، بالميدالية البرونزية، وهي الميدالية الوحيدة اتي أحرزتها الجزائري في هذه البطولة الإفريقية للتيكواندو.