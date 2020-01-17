هاوية دراجات السباق النارية توارى الثرى بمثواها الأخير في مقبرة تيبازة

وريت الثرى اليوم الجمعة، هاوية سياقة دراجات السباق النارية، نغم.ع، بمثواها الأخير في مقبرة تيبازة.

وقد توفيت أمس الخميس، هاوية سياقة دراجات السباق النارية في تيبازة، في حادث مرور أليم

الضحية في العشرينيات من العمر، تدعى نغم.ع، من هاويات قيادة الدراجات النارية المخصصة للسباقات، لقيت حتفها أمس في حادث أليم ببوهارون، ولاية تيبازة.

وحسب ما تداولته صفحات خاصة بأخبار ولاية تيبازة، فإن سبب وفاة الفتاة هو تعثر دراجتها النارية بحفرة في الطريق السيار، ما أدى الى انقلابها، حيث لاقت حتفها بعين المكان.