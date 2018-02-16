هايدل: “بن طالب عقليته غريبة.. عليه تغييرها”!

وجّه “كريستيان هايدل”، المدير الرياضي لنادي “شالك04” تهديدات صريحة للدولي الجزائري، نبيل بن طالب، بسبب المشاكل التي أحدثها مع مُدربه.

وصرح الألماني قائلا لجريدة “بيلد”: “بن طالب شخص طيب، ولكن عقليته غريبة بعض الشيء، حيث أنّ طموحه زائد عن اللزوم”.

وأضاف: “على سبيل المثال لو نفوز بخمسة لصفر ويكتفي باللعب لشوط واحد، فإن ردة فعله ستوحي لك بأننا انهزمنا بخماسية”.

وواصل :”الأولوية داخل فريقنا هي للمجموعة وتحقيق النتائج الإيجابية وهو مايحدث حاليا، وبالتالي فإن إرضاء رغبات لاعب واحد لايهمنا تماما”.

وختم: “لحسن الحظ أن جميع عناصرنا لاتمتلك هذه الروح، وعلى نبيل أن يُغير عقليته لتفادي تعقد الأمور أكثر”.