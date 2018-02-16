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هايدل: “بن طالب عقليته غريبة.. عليه تغييرها”!

الرياضة
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هايدل: “بن طالب عقليته غريبة.. عليه تغييرها”!
بقلم إسماعيل عشاش

وجّه “كريستيان هايدل”، المدير الرياضي لنادي “شالك04” تهديدات صريحة للدولي الجزائري، نبيل بن طالب، بسبب المشاكل التي أحدثها مع مُدربه.

وصرح الألماني قائلا لجريدة “بيلد”: “بن طالب شخص طيب، ولكن عقليته غريبة بعض الشيء، حيث أنّ طموحه زائد عن اللزوم”.

وأضاف: “على سبيل المثال لو نفوز بخمسة لصفر ويكتفي باللعب لشوط واحد، فإن ردة فعله ستوحي لك بأننا انهزمنا بخماسية”.

وواصل :”الأولوية داخل فريقنا هي للمجموعة وتحقيق النتائج الإيجابية وهو مايحدث حاليا، وبالتالي فإن إرضاء رغبات لاعب واحد لايهمنا تماما”.

وختم: “لحسن الحظ أن جميع عناصرنا لاتمتلك هذه الروح، وعلى نبيل أن يُغير عقليته لتفادي تعقد الأمور أكثر”.

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