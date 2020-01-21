هايدي محمد تشعل مواقع التواصل بعد خروجها من “the voice kids”!

أثار خروج المتسابقة المصرية، هايدي محمد، من البرنامج الشهير “the voice kids”، جدلا كبيرا عى مواقع التواصل الإجتماعي.

وإنشرت العديد من الهاشتاغات على مواقع التواصل، والتي تدافع عن المتسابقة المصرية، بعد عدم إلتفات لجنة التحكيم لها بالرغم من صوتها الجميل.

وتقطن هايدي محمد في قرية أبو مسعود في مصر، وتدربت في مركز مواهب بعيد عن منزلها، تذهب إليه في رحلة تستغرق 3 ساعات بالقطار ومثلها في العودة.

وقدمت المتسابقة أغنية “هذه ليلتي” لأم كلثوم بأداء رائع، إلا أن مدربي البرنامج “نانسي عجرم وعاصي الحلاني ومحمد حماقي”، لم يلتفتوا لها وهو ما أقصاها من المسابقة.

ووضعت الطفلة هايدي محمد لجنة تحكيم “ذا فويس كيدز” في موقف محرج، من خلال إعرابها عن حزنها الشديد للخروج من المسابقة، من خلال برنامج تلفزيوني.

وقالت هايدي في مكالمة هاتفية مع برنامج “رأي عام”، أنها حزنت كثيرا بعد خروجها من البرنامج، لأن صوتها يستحق البقاء، وأن رد فعل الحكام أصابها بالصدمة.

كما أبدت هايدي سعادتها بدعم الجمهور لها، وحزنهم على خروجها من البرنامج.

وبدوره، علق عاصي الحلاني، على الموقف، وقال أن هناك الكثير من الأصوات الرائعة، وهو ما يعني عجز لجنة التحكيم عن إختيار كل الأصوات لإكتمال العدد.

ونصح الحلاني هايدي، بالتقدم للمسابقة العام المقبل، خاصة وأنها ستكون قد تدربت أكثر وستكون فرصتها أوفر في الفوز.