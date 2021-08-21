قناة النهار هبات تضامنية لمجابهة الأزمات..جزائريون يصنعون الحدث بقلم قناة النهار نشر في 21 أوت 2021 - 09:03 الأزمات شارك غرِّد 36 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=974822 اقرأ أيضا الولايات المتحدة الأمريكية تتبرع بمستشفى ميداني للجزائر قناة النهار 18 أوت بجاية: صاحب ملبنة صومام يتكفل بتمويل 22 محطة لتوليد الأوكسجين لتوزيعها على المستشفيات قناة النهار 03 أوت هذه هي شروط وكيفيات إنتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية قناة النهار 09 أوت الصيف يحلى معنا/ تمارين رياضية لتطوير عضلة الركبة، البطن والترايسبس قناة النهار 19 أوت