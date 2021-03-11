هبة أوروبية للجزائر من مجموعات إختبار المضادات الجينية والـ PCR

قدّم الإتحاد الأوروبي، هبة للجزائر تتكون من مجموعات إختبار المضادات الجينية ومحاليل تفاعل البوليمراز التسلسلي (بي سي آر).

بالإضافة إلى عتاد طبي من شأنه السماح للبلاد بتوسيع عملية الكشف عن حالات كوفيد-19.

وتأتي هذه الهبة في إطار الشراكة بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتم تقديم هذه الهبة خلال حفل جرى بمعهد باستور الجزائر، ويتمثل مشروع هذه الشراكة الممولة بقيمة 43 مليون أورو من قبل الإتحاد الأوروبي.

من جهته إعتبر سفير ورئيس البعثة الأوروبية بالجزائر، إن الأمر يتعلق بالشحنة الثانية بعد تلك التي استلمتها الجزائر منذ بضعة أشهر.

وأضاف أنه تم تسليم “مجموعات إختبار المضادات الجينية و البي سي آر”، في انتظار الشحنة المتكونة من تجهيزات أخرى.

أما ممثلة برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، فأكدت أن هذا الاتفاق يمثل عقد ثقة بين مختلف الأطراف.

من جانبها أوضحت مديرة المشروع، إن الأمر يتعلق أولا بشحنة أولى من عتاد الأشعة والإنعاش و وسائل الحماية لمهنيي الصحة.

بالإضافة إلى تعزيز قدرات تكوين مهنيي الصحة و أخيرا الاتصال بغية تحسين تحسيس الجمهور الواسع حول إجراءات الوقاية.